Эту комедию Данелии с оценкой 7.3 сейчас зовут «милой и смешной»: а в 60-е ее дружно «отменили» космонавты

Виной всему стал один эпизод.

В 1965 году Георгий Данелия снял сатирическую комедию «Тридцать три». По сюжету провинциальный дантист делает удивительное открытие – обнаруживает у пациента по имени Иван Травкин редкую аномалию – 33 зуба.

Из-за этого Травкин, которого играет Евгений Леонов, мгновенно становится «национальным достоянием»: ему устраивают пышные встречи, возят по телевидению и даже готовят к полёту на Марс.

Казалось бы, забавная комедия, но она неожиданно вызвала недовольство у... космонавтов. Сцена, где «уникума» встречают с мигалками и мотоциклами, показалась им пародией на их собственные триумфы.

Несмотря на то что руководитель подготовки космонавтов Николай Каманин фильм горячо защищал, мнение большинства стало решающим:

«Леонов, Гагарин и другие космонавты просили меня принять меры по запрещению выпуска на широкий экран кинокомедии "Тридцать три": они считают, что данный фильм принижает заслуги космонавтов.

Вчера Вершинин, Рытов, я и группа офицеров центрального аппарата ВВС просмотрели эту кинокомедию. Картина всем понравилась, мы не обнаружили в ней ничего предосудительного.

Лично я более часа смеялся и с удовольствием следил за развитием «успехов» Травкина»

Недовольством космонавтом дело не ограничилось. Михаил Суслов, секретарь ЦК КПСС по идеологии, тоже счел эту сцену издевательством над встречей космонавтов. Он велел убрать «клевету», а Данелия отказался. В итоге картина не пробыла в прокате и двух недель, поскольку была снята.

Сегодня, конечно, зрители воспринимают ее совсем иначе – с теплотой, как и многие другие фильмы легендарного режиссера. Вот что пишут о ленте на Кинопоиске, где у нее 7.3 балла:

«Милая, добрая, веселая, старая комедия. Нам сейчас очень не хватает такого рода фильмов, в которых юмор, с одной стороны детский, а с другой стороны и взрослым весело»,

«Хороший, смешной, сатирический советский фильм. Жаль, что фильм в черно-белом формате, и ему до сих пор не придали цвета, всё бы смотрелось по-другому, по-новому»,