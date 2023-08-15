Эту китаянку называли чертом во плоти: как жила несчастная с огромным рогом на лбу
Старушка отказалась лечить свое «мистическое» заболевание.
Китаянке Лян Сючжэнь было 87 лет, когда на ее лбу появилась небольшая шишка. Женщина не придала этому значения, но со временем это образование становилось все больше и больше. Постепенно шишка выросла в небольшой рог, тогда родные наконец-то отвезли пожилую даму к врачу. Но медики только разводили руками: ничего, кроме удаления нароста, они предложить не могли.
Лян Сючжэнь очень боялась операции, поэтому решила оставить шишку. Знакомые и соседи прозвали ее женщиной-единорогом. Через пару лет рог внезапно отвалился во время мытья головы. Но не успела несчастная обрадоваться, как шишка снова стала расти и уже с утроенной силой.
Старушка решила больше не ходить к врачам: боялась, что они опять предложат удалить нарост. Но дети настояли, и женщина получила диагноз. Шишка оказалась опухолью, которая состояла из таких же тканей, как ногти и волосы.
Огромный рог приносил китаянке жуткие боли, но она так и не решилась на удаление. Дети также боялись, что из-за пожилого возраста Лян не перенесет операцию.
Со временем новости о женщине-единороге перестали появляться в Сети. Многие предполагают, что без лечения несчастная женщина давно скончалась, а родные похоронили ее без лишнего шума.