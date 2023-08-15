Эту китаянку называли чертом во плоти: как жила несчастная с огромным рогом на лбу

Китаянке Лян Сючжэнь было 87 лет, когда на ее лбу появилась небольшая шишка. Женщина не придала этому значения, но со временем это образование становилось все больше и больше. Постепенно шишка выросла в небольшой рог, тогда родные наконец-то отвезли пожилую даму к врачу. Но медики только разводили руками: ничего, кроме удаления нароста, они предложить не могли.

Лян Сючжэнь очень боялась операции, поэтому решила оставить шишку. Знакомые и соседи прозвали ее женщиной-единорогом. Через пару лет рог внезапно отвалился во время мытья головы. Но не успела несчастная обрадоваться, как шишка снова стала расти и уже с утроенной силой.

Старушка решила больше не ходить к врачам: боялась, что они опять предложат удалить нарост. Но дети настояли, и женщина получила диагноз. Шишка оказалась опухолью, которая состояла из таких же тканей, как ногти и волосы.

Огромный рог приносил китаянке жуткие боли, но она так и не решилась на удаление. Дети также боялись, что из-за пожилого возраста Лян не перенесет операцию.

Со временем новости о женщине-единороге перестали появляться в Сети. Многие предполагают, что без лечения несчастная женщина давно скончалась, а родные похоронили ее без лишнего шума.