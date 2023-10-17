Эту иностранную актрису мечтали снимать советские режиссеры: затмевала даже Терехову

Долгие годы Маргарита Терехова считалась одной из самых эффектных отечественных актрис. Режиссеры мечтали снимать ее в своих фильмах и сериалах, а поклонники — познакомиться. И лишь немногие артистки могли составить конкуренцию звезде экрана.

Одной из таких звезд стала бразильская актриса Луселия Сантуш, которая исполнила главную роль в сериале «Рабыня Изаура». С каждой серией фанаты все больше влюблялись в харизматичную актрису и осыпали ее признаниями в любви. Зрители, а также работники кинопроизводства долгие годы мечтали, чтобы Сантуш приехала в СССР, где ее популярность зашкаливала. Постановщики признавались: звезда бразильского экрана стала бы украшением любого проекта в Советском Cоюзе. И даже после окончания «Рабыни Изауры» публика не оставляла надежд увидеть Сантуш.

Однако продюсеры артистки так и не догадались устроить визит. А впервые в России актриса оказалась в 2018 году, когда уже практически завершила свою кинокарьеру, посвящая все время своим близким.