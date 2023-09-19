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Киноафиша Статьи Эту глупую ошибку в фильме «Иван Васильевич» замечают только образованные люди: проверьте себя

Эту глупую ошибку в фильме «Иван Васильевич» замечают только образованные люди: проверьте себя

19 сентября 2023 20:45
Эту глупую ошибку в фильме «Иван Васильевич» замечают только образованные люди: проверьте себя

Многие даже не задумываются об этом.

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая является признанным шедевром советской комедии. Это одна из любимейших картин у множества людей, фразы из нее мгновенно ушли в народ, а персонажи стали нарицательными. Например, редко кто удержится от цитаты «Икра заморская, баклажанная», когда встречает баночку на прилавке в магазине.

Однако с этой фразой связано сразу два ляпа. Во-первых, в кадре очевидно демонстрируют икру из кабачков, а не из баклажанов, что замечают далеко не все. Но есть и еще один важным момент. Дело в том, что икра из баклажанов появилась в России лишь в XVII веке, когда правление Ивана Грозного стало уже частью истории. Закуска пришла в Россию из персидской кухни, а в XVI веке никаких теплых и дружеских отношений между странами не было. Они установились гораздо позже, когда к власти пришел царь всея Руси, великий князь московский Федор Иванович.

Фото: Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), видео YouTube
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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