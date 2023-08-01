Эту фразу за столом говорят только деревенщины: ошибался каждый

Почти каждая трапеза в России начинается со слов «приятного аппетита», однако современные эксперты по этикету называют ее неуместной и даже неприличной.

Дело в том, что с приходом советской власти начали уничтожать институт церкви. Это послужило причиной запрета на молитву перед едой. Чтобы отказ от нее прошел проще, придумали альтернативу — желать приятного аппетита. Фразу позаимствовали у французов, которые славились своими хорошими манерами.

Однако тогда не учли некоторых особенностей. Французы произносили эту фразу не перед каждой трапезой. Ее говорил только один человек. Это мог быть шеф-повар или хозяйка, приготовившая угощения специально для гостей. Иными словами, bon appetit означает приглашение отведать еду. Но сказать об этом может только автор блюда.

Таким образом, в семье фраза может быть уместна, если ее произносит, к примеру, мама или жена. Но пожелание «приятного аппетита» коллегам или попутчику в поезде — это моветон, нарушающий личные границы человека.