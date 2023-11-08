Эту фразу вы постоянно слышите от Стрельцов: это наглая ложь

Иногда мы говорим совсем не то, что думаем на самом деле. Но кого обманываем в первую очередь — собеседника или самих себя? Астрологи назвали фразу, которую постоянно можно услышать от Стрельца. Загвоздка в том, что огненный знак лжет всякий раз, когда произносит ее вслух. Рассказываем, о какой фразе идет речь и какая горькая правда под ней скрывается.

«Я справлюсь»

Представители огненного знака — натуры гордые. Это только на первый взгляд они кажутся беззаботными и легкомысленными, на самом же деле Стрельцы склонны заморачиваться из-за любой мелочи. Что тут сказать, они хорошо умеют маскироваться! А еще — при желании лгут, как дышат.

«Я сам все делаю» или «Я справлюсь», — фразы, которые можно часто услышать из уст уроженцев знака.

Стрельцу очень важно сохранить свою репутацию супергероя, которому все по плечу, который играючи справится с любой проблемой. Вот только на самом деле эта маска не имеет ничего общего с реальностью.

В глубине души Стрелец очень ранимый и чувствительный. Ему кажется, что окружающие ждут от него каких-нибудь необыкновенных свершений и очень боится, что, не дождавшись, они разочаруются в нем и отправятся на поиски нового друга, возлюбленного, коллеги и т.д.

Вот представитель стихии огня и пытается произвести на всех «правильное» впечатление. Берет на себя такие ноши, с которыми просто так не справиться. Мысленно паникует, но транслирует в окружающий мир буддистское спокойствие и позитив — мол, все в порядке, это мое привычное занятие.

Например, на работе Стрелец, чтобы не уронить свое реноме в глазах коллектива и начальства, хватается за самый сложный и ответственный проект. Ему предлагают помощь и консультацию, но представитель знака небрежно машет рукой: мол, пустяки, я такие задачки как орешки щелкаю.

И лишь оставшись наедине с собой, Стрелец хватается за голову и начинает судорожно искать выход из положения.

К счастью, успокоившись, он находит верное решение, но стресс и опасение, что его обман раскроется, еще долго будут преследовать представителя знака.

Астрологи советуют близким людям упрямого Стрельца мягко, как будто бы невзначай помогать ему в такие моменты.

Представитель знака очень этого хочет, хотя и никогда не признается, даже близкому человеку. Главное — внушить ему мысль, что он сам додумался до такого гениального решения проблемы.