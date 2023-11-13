Эту фразу вы постоянно слышите от Козерогов: это наглая ложь

Козерог — один из самых загадочных знаков в зодиакальном круге. С одной стороны, он весь как на ладони, с другой — в этом тихом омуте водятся такие черти, что даже главным звездным смутьянам, Овну и Скорпиону, не снилось. Как известно, все лгут. Вот и представитель земного знака, тщательно создающий себе репутацию самого честного в гороскопе, кое-что скрывает от окружающих. Эксперты рассказали, какие слова Козерога в большинстве случаев оказываются чистой ложью.

«Я всегда прав»

Каким другие знаки видят Козерога? Правильно — в том образе, который он сам создает. Спокойный, рассудительный, рациональный, — таков «парадный портрет», который земной знак демонстрирует окружающим. Но насколько он приближен к реальности?

Разумеется, доля истины в этом тщательно отретушированном образе есть. Козерог невероятно собран и педантичен. Он зорко следит за тем, чтобы не выходить за границы своей роли. Поэтому люди вокруг по незнанию принимают его поведение за чистую монету.

Представители земного знака считают себя всегда и во всем правыми.

Козерог не упускает ни единой возможности прочесть нотацию, научить окружающих уму-разуму. Что самое интересное, они охотно верят Козерогу, настолько убедительное впечатление он производит.

В разгар увлекательной беседы Козерог так и сыплет терминами, цитатами, цифрами. Он делает это настолько убедительно, что ни у кого не возникнет сомнений в его правдивости. Даже если кто-то уличит земной знак во лжи, на него посмотрят как на безумца — нет, не может такого быть!

«Я же говорил, что я всегда прав», — сдержанно заметит Козерог в подобной ситуации.

Парадокс заключается в том, что это блеф — на самом деле земной знак прекрасно отдает себе отчет, что заврался. Но гордость не позволит ему признать ошибку, куда проще выставить лгуном оппонента.

Спорить с представителем этого знака невозможно. Козерог всегда найдет такие аргументы, против которых не попрешь. Репутацию мудрого и всезнающего человека в таких случаях идет ему на пользу. Никто не посмеет усомниться в правдивости его слов и приведенных аргументов.

Астрологи считают, что если ложь Козерога не приносит никому вреда, а лишь поддерживает его имидж всезнайки, не стоит ее разоблачать.

В конце концов, вдобавок ко всему этот знак очень злопамятный. Он не упустит случая отомстить за публичное унижение.