Эту фразу вы часто слышите от Скорпионов: откровенная ложь

Как известно, то, что человек произносит вслух, далеко не всегда соответствует истинному положению дел. По разным причинам мы скрываем, умалчиваем, утаиваем друг от друга ту или иную информацию. Но почему и зачем? Ответ могут дать звезды. Астрологи рассказали, о чем чаще всего лгут люди, появившиеся на свет под знаком Скорпиона.

“Я в порядке”

Сильные и независимые - такое амплуа выбирают для себя представители водной стихии. Скорпион привык носить маску “железной леди” или “железного рыцаря без страха и упрека”. Он как будто бы отгораживается от всего остального мира и запрещает себе выглядеть на людях слабым и уязвимым.

Фраза, которую часто можно услышать из уст этого знака - “Я в порядке”.

Вместо того чтобы рассказать окружающим о своих проблемах, выговориться и получить поддержку, Скорпион предпочитает лгать, делать вид, что ему чуждо все человеческое и он прекрасно справляется с любыми тяготами.

Скорпион тщательно скрывает ото всех свою истинную натуру. На самом деле этот водный знак обладает нежной и ранимой душой, его легко задеть каким-нибудь неосторожным замечанием. Однако он никогда в этом не признается, чтобы не испортить себе репутацию, чтобы никто и никогда не разгадал его секрет.

Именно этот водный знак будет тащить все на себе из последних сил, но ни за что не попросит помощи.

А если ему предложат поддержку, то решительно откажется. Вот еще, Скорпион слишком гордый и самостоятельный, чтобы делить свои проблемы даже с самыми близкими и проверенными друзьями.

Близкому окружению Скорпиона приходится нелегко, потому что они прекрасно видят - их любимый и дорогой человек взваливает на себя непосильные задачи, а помочь не разрешает. Приходится пускаться на различные хитрости, чтобы хотя бы частично облегчить его ношу.

Но если Скорпион поймет, что ему помогают исподтишка, то может сильно разозлиться. В некоторых случаях он способен даже сурово отчитать доброжелателя, чтобы впредь неповадно было.

“Я ведь не просил об этом! У меня и так все замечательно!” - главный месседж обвинительной речи Скорпиона.

Звезды советуют представителям водного знака расслабиться и попробовать снять со своих плеч хотя бы часть груза. В чужой помощи нет ничего плохого, если она идет от чистого сердца. Другое дело - заманчивые предложения, звучащие из уст лжецов и манипуляторов, от услуг которых точно нужно отказываться.