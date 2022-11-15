Эту фразу советская женщина никогда бы не озвучила вслух

Многим одиноким советским женщинам, горячо желавшим обзавестись потомством, приходилось непросто. Хотя государство помогало матерям-одиночкам, их ждало всеобщее осуждение. Одной лишь фразой «рожу для себя» женщина могла навлечь ряд проблем. Окружающие всегда испытывали нездоровый интерес к таким персонам.

Женщину, решившую родить для себя, с одной стороны, осуждали, с другой — приравнивали к страдалице, вынужденной поднимать ребенка в одиночку. Да и власти всячески поощряли появление детей именно в брачном союзе. Поэтому такая женщина могла заручиться лишь поддержкой самых близких.

Столь отчаянных матерей было не так уж и много, поэтому их личная жизнь становилась объектом повышенного внимания. Женщина считалась «бесхозной» и в негласной социальной иерархии находилась по статусу ниже разведенной, ведь последняя все-таки побывала замужем. Немало доставалось и ребенку матери-одиночки, которого нередко демонстративно жалели из-за того, что тот растет без отца.