Эту фразу Раневской говорила каждая советская дама, чтобы осадить мужа: попробуйте и вы

Фаина Раневская подарила поклонникам десятки хлестких цитат, которые подходили ко всем случаям жизни. Звезда сцены славилась своим остроумием, а одно ее выражение стало по-настоящему народным.

Так, в 1939 году на советские экраны вышел фильм Ростислава Плятта «Подкидыш», в котором Раневская исполнила одну из главных ролей. В течение всей картины она регулярно вступает в конфликты со своим мужем и во время каждой ссоры пытается поставить мужа на место.

«Муля, не нервируй меня», — именно так реагирует героиня Раневской на выпады мужа.

Талантливая артистка так органично вжилась в образ Ляли и так комично произносила хлесткую фразу, что она мгновенно ушла в народ. Советские женщины в течение многих лет использовали это выражение в семейных спорах, и оно работало безотказно, ведь каждый житель страны знал, что имеется в виду.