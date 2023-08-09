Эту фразу о Фрейде люди говорят не к месту: запомните, чтобы не сесть в лужу

Сегодня люди нередко употребляют в разговоре фразу «оговорка по Фрейду». Обычно эти слова используют, когда случайно произносят слова с пикантным подтекстом. Но такое упоминание основателя психоанализа Зигмунда Фрейда не совсем уместно. На самом деле ученый говорил о другом.

Австрийский врач и ученый Зигмунд Фрейд считается отцом психоанализа и психологии в целом. До его работ люди считали, что всем в деятельности человека заправляет исключительно разум, либо душа, если человек придерживался религиозных взглядов. Фрейд же первым сформулировал и доказал теорию, что на любые действия, слова и поступки влияет еще и бессознательная часть разума.

В пример Зигмунд Фрейд приводил случайные оговорки, которые выдают тайные желания или мысли человека. Так, вместо «здравствуйте» говорят «до свидания», если хотят поскорее закончить встречу. Со временем фраза «оговорка по Фрейду» приобрела более интимный подтекст, так как и сам ученый немало исследовал темы отношений между полами. Но все-таки оговорки он имел в виду совсем иные.