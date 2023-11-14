Эту фразу никогда нельзя говорить Овнам: выйдут из себя

Астрологи рассказали, какие слова действуют на огненный знак так же, как красная тряпка — на быка.

Овен — самый первый знак в зодиакальном круге. Как известно, быть первопроходцем — это большая ответственность, неудивительно, что представители знака считают себя особенными. Гордые, амбициозные, яркие — так можно в трех эпитетах описать Овнов. Как и все знаки, принадлежащие к огненной стихии, они наделены горячим темпераментом, их легко вывести из себя. Особенно с помощью фраз-триггеров. Эксперты рассказали, какие слова лучше вовсе не произносить при Овне, чтобы не разгневать его.

«Может быть, тебе стоит успокоиться?»

Стихия Огня подразумевает вечное волнение. Языки пламени никогда не находятся в спокойном, застывшем состоянии, они колышутся, танцуют и могут легко вспыхнуть столбом, если плеснуть в них масла. Так и представители огненной стихии — всегда готовы резко отозваться на слова, которые им не по душе.

Общаться с Овном — целое искусство.

Этот знак невероятно восприимчивый. Любое неосторожное словечко или действие может болезненно его ранить и вызвать бурную реакцию. Овен никогда не станет скрывать свои истинные чувства — выскажет обидчику все, что о нем думает.

Разумеется, когда огненный знак бушует, рядом непременно найдется доброжелатель, который попробует его усмирить. Мол, нечего так шуметь из-за пустяков, почему бы не успокоиться? Вот только бедняга в большинстве случаев не догадывается, что его предложение еще сильнее распалит Овна.

Этот знак терпеть не может, когда кто-то пытается им командовать. Даже обычное предложение попить водички, взять себя в руки и продолжить беседу в куда более мирном тоне Овен воспринимает как посягательство на свою свободу. Стоит ли удивляться, что из-за этого он начинает сердиться еще больше?

Наивно считать, что уроженцы огненного знака вот так просто послушаются чужого совета.

Они привыкли делать то, что им вздумается. Если Овен хочет злиться и крушить все на своем пути, с этим необходимо смириться. И отойти в стороночку, чтобы случайно не попасть под горячую руку.

Планетой-покровителем Овна считается Марс. Небесное тело, названное в честь грозного античного божества, наделяет своих подопечных неуступчивостью, яростью, повышенной эмоциональностью.

Овен просто не способен трезво мыслить, когда охвачен праведным гневом.

К счастью, если не трогать Овна, а просто дать ему от души прокричаться, через десять минут уже ничто не будет напоминать об этой буре. Главное — позволить ему выплеснуть свои эмоции, а не пытаться загнать их внутрь предложениями успокоиться.