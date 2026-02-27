Оповещения от Киноафиши
Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест)

27 февраля 2026 10:52
Задача будет чуть сложнее, чем просто продолжить реплику.

«Бриллиантовая рука» – фильм, который знают практически наизусть. Комедия Гайдая разошлась на цитаты ещё в советские годы, и многие фразы до сих пор остаются на слуху.

Но если копнуть чуть глубже, становится ясно: даже в таком народном фильме есть моменты, которые упускают из виду и самые преданные фанаты. Какая-то деталь, неочевидная связь или контекст, о котором мало кто задумывался.

Мы подготовили вопрос, который связан с одной популярной фразой из «Бриллиантовой руки». Вроде бы все её слышали, но ответят правильно только те, кто смотрел фильм действительно внимательно. Проверим?

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
