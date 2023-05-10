Эту фразу из «Бриллиантовой руки» не поймет молодежь, а раньше ее повторял каждый второй

Комедия «Бриллиантовая рука» сразу же после выхода в кинотеатрах стала настоящим хитом. Миллионы зрителей остались в восторге от фильма Леонида Гайдая, а некоторые фразы мгновенно стали крылатыми.

Так, все жители СССР повторяли цитату героя Андрея Миронова Геши Козодоева, когда тот пытался отговорить Семена Горбункова от связи с девушкой легкого поведения. Обаятельный аферист произносит выражение, пытаясь сойти за иностранца.

«Руссо туристо — облико морале», — заявляет Миронов в кадре.

Первое время зрители были уверены, что любимый герой говорит на итальянском языке, однако фраза не имела никакого к нему отношения. Сценаристы лишь спародировали средиземноморский язык, но выражение очень полюбилось советским гражданам. В течение многих лет они повторяли крылатую фразу, которой обычно отказывались от нежелательных предложений.