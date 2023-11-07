Эту фразу говорит почти каждый, и напрасно: она мгновенно выдает безграмотность

Лингвисты любят говорить, что русский язык — это живой организм, который растет и развивается. Поэтому слова, которые еще недавно считались неграмотными, сейчас постепенно становятся нормой.

Но есть несколько выражений, которые все-таки сильно раздражают слух. Их часто употребляют даже образованные люди с чистой, приятной речью.

Самое распространенное — «крайний раз». Корректный вариант — «последний».

Изначально его старались избегать люди, чья работа связана с риском: летчики, спасатели, альпинисты, подводники. Именно они начали изобретать нейтральные синонимы к неприятному на их взгляд прилагательному.

Суеверие можно понять, но от этого выражение не перестает быть ошибочным. Филологи утверждают: фразы вроде «кто крайний?» и «крайний раз» — грубое нарушение норм русского языка.