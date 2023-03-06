Эту фразу Гайдай не мог простить Моргунову 25 лет: она и правда шокирует

Знаменитые коллеги так и не смогли стать друзьями.

Евгений Моргунов стал народной звездой, исполнив роль Бывалого в серии фильмов Леонида Гайдая. Уже несколько поколений зрителей с восторгом пересматривают любимые комедии, но мало кто знает, как тяжело складывались отношения артиста и прославленного режиссера.

Дело в том, что Моргунов во время работы не старался проявлять хоть какое-либо уважение к Гайдаю. Он мог появиться на съемочной площадке в состоянии алкогольного опьянения и не боялся отвечать дерзостями на замечания постановщика.

Последней же каплей стала безобидная фраза, которую Моргунов обронил во время съемок «Кавказской пленницы». Артист, отсматривая готовый материал, позволил себе колкость в адрес режиссера, которую тот запомнил на долгие годы.

«Гайдай, что-то ты совсем мышей не ловишь!» — однажды заявил актер.

В итоге постановщик отказался впредь сотрудничать с Моргуновым. Остальных звезд комической троицы он и дальше продолжал снимать, но не хотел слышать даже имя Евгения Моргунова.