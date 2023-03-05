Эту фишку советских людей спустя десятилетия перенял весь мир: вы будете смеяться

Сцена из «Бриллиантовой руки», когда Семен Горбунков пытается спрятать пистолет в авоське, у многих и по сей день вызывает улыбку. Без этого предмета не обходился ни один поход советского человека в магазин. И даже Костя Герасимов из «Гостьи из будущего» отправляется в путешествие во времени все с той же сетчатой сумкой в руке.

О сетчатых мешочках, с которыми отправлялись на рынок кухарки в Ницце и Москве, писали еще Чехов и Толстой. Есть версия, согласно которой многоразовую сумку для походов в магазин придумал чешский предприниматель в конце XIX века.

Авоськой она стала с легкой руки Аркадия Райкина. В одном из выступлений он изображал мужчину с хозяйственной сумкой. Зрителю ее он представил так: «Это авоська... Авось-ка я что-нибудь в ней принесу». Остроту, написанную, впрочем, не Райкиным, а Владимиром Поляковым, аудитория восприняла на ура.

Примечательно, что этот атрибут советского быта, начинавшийся с шутки, давно и прочно вошел в моду сегодня, только называют его иначе — шоппер. Цены на дизайнерские аксессуары такого плана начинаются от 64 тысяч рублей (JIL SANDER). Ценового потолка для старых добрых авосек, судя по всему, не существует. Шопперы из старых коллекций MIU MIU и PRADA продаются по 120 000 и 315 000 соответственно.