Эту финку полюбила вся страна: сегодня Анни из «Кукушки» не узнает никто (фото)

Анни-Кристина Юусо прославилась как исполнительница главной роли в фильме Александра Рогожкина «Кукушка». Артистка мгновенно стала звездой в России, где фильм популярен и любим зрителями до сих пор, однако у себя на родине так и не получила заслуженной славы.

После дебюта в «Кукушке» артистке удалось сняться еще в одном фильме — в норвежской драме «Восстание в Каутокейно». Третьим и последним фильмом в ее карьере стал политический триллер «Сувениры из Москвы», который вышел в прокат шесть лет назад.

Сегодня Анни занимается радиожурналистикой и живет в Хельсинки. Подробностями своей жизни она делится в социальных сетях, однако далеко не все поклонники узнают в 43-летней знаменитости звезду «Кукушки». Как уверены фанаты, прошедшие годы заметно сказались на внешности артистки, поэтому она стала совсем другим человеком.