Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»

Дебют Андрея Тарковского в большом кино оказался настоящим откровением — и для советского зрителя, и для международной критики. Его картина «Иваново детство», снятая по повести Владимира Богомолова, не только задала новую планку в экранизации военной темы, но и принесла режиссёру одну из самых престижных наград — «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Детство, которого не было

Повесть Богомолова рассказывала историю юного разведчика Ивана, глазами лейтенанта, который лишь изредка пересекался с мальчиком. Но Тарковский всё перевернул: он показал войну глазами самого ребёнка — и это стало эмоциональным ядром картины. Ивану снится счастливое, мирное детство, которого он был лишён. А в реальности — болотистые тропы, мрачные леса, выстрелы и утраты.

Сценарий пришлось кардинально переписывать: первая версия, снятая режиссёром Эдуардом Абаловым, была признана слишком прямолинейной и «бесчеловечной». Михаил Ромм, курировавший проект, пригласил Тарковского. Режиссёр предложил взглянуть на войну глазами ребёнка, которому пришлось повзрослеть за один день. Вместе с другом Андреем Кончаловским он создаёт сценарий, в котором сны и реальность переплетаются, рождая мощный эмоциональный эффект.

На износ — ради правды

Фильм снимали в реальных локациях — на берегах Днепра, в лесах Подмосковья, в болотах, где холод был такой, что актёр Коля Бурляев, игравший Ивана, часто возвращался домой промокшим до нитки. Его мама взяла отпуск, чтобы ухаживать за ним во время съёмок. Всё это — ради той самой правды, которой Тарковский добивался в каждом кадре.

Картина завершается не сценой гибели героя, а его сном. На экране — свет, вода, дети, играющие на берегу, мать с доброй улыбкой. Но кадр вдруг захватывает чёрное, мёртвое дерево — символ войны, которую не победить никакими словами. Именно этот контраст — между жизнью, которой не было, и смертью, которая стала повседневностью — сделал фильм глубоким и болезненным.

«Иваново детство» потрясло зрителей Венеции. И хотя кино было непростым для восприятия, оно оказалось настолько честным и новаторским, что жюри присудило фильму главную награду — «Золотого льва». Так началась мировая слава Тарковского — и история одного из самых сильных антивоенных высказываний в кинематографе.

А здесь мы писали про советский мультик, который с восторгом приняли в США.