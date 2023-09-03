Эту девушку высмеивали из-за сходства с мистером Бином: после преображения все потеряли дар речи

В Сети неожиданно нашлась дочь мистера Бина. Именно так окрестили Фабиолу Бальери из-за поразительного сходства с Роуэном Аткинсоном.

Колоритная внешность знойной итальянки превратила ее в жертву кибербуллинга. Но блогер использовала злые языки хейтеров себе во благо. Брюнетка быстро стала знаменитой в медийном пространстве и утерла нос злопыхателям своим ярким преображением.

Девушка не ложилась под нож, чтобы исправить черты своего лица. Вместо скальпеля она воспользовалась косметикой — и достигла ошеломляющего результата.

От нового образа жительницы Рима у женщин теряется дар речи, а у мужчин случается паническая атака. Многие из них и не подозревали, что его величество макияж способен творить такие чудеса. Фабиола же в ответ лишь разводит руками, уточняя, что любой недостаток можно превратить в достоинство.