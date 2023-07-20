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Эту девушку с детства называли Фредди Крюгером из-за ожогов: теперь все в восторге (фото)

20 июля 2023 08:00
Эту девушку с детства называли Фредди Крюгером из-за ожогов: теперь все в восторге (фото)

Преображение никого не оставило равнодушным.

В детстве Анна стала жертвой несчастного случая, из-за которого большая часть ее кожи оказалась покрыта ожогами. В течение многих месяцев специалисты боролись за ребенка, но в итоге не смогли полностью избавить ее от многочисленных рубцов, с которыми она живет уже 28 лет.

Все детство Анна сталкивалась с насмешками сверстников и их издевками. Одноклассники даже называли ее Фредди Крюгером, акцентируя внимание на ожогах. И из-за этого она начала стесняться своего тела и пыталась скрыть ожоги. Но однажды решилась полностью изменить жизнь и попала в шоу «Перезагрузка».

Специалисты решили комплексно подойти к проблеме Анны. Психолог помог ей разобраться с внутренними переживаниями и непринятием себя, а косметолог постарался скрыть многочисленные рубцы. Также попала Анна и к пластическому хирургу, который исправил ей грудь, пострадавшую от ожогов.

В итоге после преображения Анна превратилась в совершенно другого человека. Девушка открыла в себе внутреннюю красоту и перестала стесняться изъянов своего тела. А удачные образы подчеркнули ее эффектную внешность.

Эту девушку с детства называли Фредди Крюгером из-за ожогов: теперь все в восторге (фото)

«Стала похожа на звезду», «Очень классно!», «Стала настоящей красоткой», — пишут зрители программы.

Фото: кадры из телешоу «Перезагрузка»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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