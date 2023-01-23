Эту девочку все называли уродливой – теперь она главная красавица Англии (фото)

Глядя на Джессику Гаген, никому не придет в голову мысль о том, что ее внешность когда-то была поводом для насмешек. Рыжеволосая красавица с лучезарной улыбкой и голубыми глазами сегодня может с перового взгляда очаровать любого. Но так было не всегда.

Детство девушки трудно было назвать беззаботным, поскольку одноклассники то и дело подшучивали над ее нелепым образом. У нее были короткие волосы, брекеты, очки и к тому же проблемы с лишним весом. Все эти особенности сделали из девочки объект для насмешек. Однако такое отношение со стороны сверстников закалило Джессику.

После окончания школы британка с непритязательной внешностью и массой комплексов превратилась в настоящую топ-модель. Она отрастила волосы, исправила прикус, а сейчас ее фигуре позавидуют даже спортсменки. Такую яркую и привлекательную внешность оценили и на местном конкурсе красоты. В прошлом году Гаген заполучила титул «Мисс Англия», ответив таким образом всем злопыхателям, которые теперь точно захотят взять свои слова обратно.