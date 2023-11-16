Эту девочку из советской рекламы видели во всем мире: единицы узнают ту самую Аленку спустя 62 года

С 1965 года фабрика «Красный Октябрь» выпускает молочный шоколад «Аленка», а этикетку лакомства знает каждый. На упаковке изображена милая щекастая девчушка, которую долгое время считали несуществующим нарисованным персонажем. Шоколад, кстати, хотели назвать не «Аленка», а «Аленушка» и изобразить на обертке картину Васнецова.

Но вмешалась цензура и запретила рисовать на десерте босоногую грустную девочку. Пришлось выкручиваться. В газете «Красная Москва» был объявлен конкурс снимков. Победил известный фотограф Александр Геринас. Он прислал снимок своей восьмимесячной дочки, и кадр покорил всех членов жюри. Было решено: девчонку напечатать на обертке, а шоколадку назвать «Аленка».

Сейчас Елена Геринас живет в Химках и работает не моделью, а фармацевтом. Кстати, своим изображением на всех шоколадках в стране она вовсе не гордится. Более того, несколько раз женщина подавала в суд, пытаясь получить моральную компенсацию за то, что ее детское лицо пестреет на полках почти каждого магазина в России. Ни один иск женщины не был удовлетворен. Возможно, судьи тоже люди и любят грызть «Аленку» за чашечкой вечернего чая.