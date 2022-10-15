Эту девочку из России считали самой красивой на планете: вот как она выглядит сейчас

В 2017 году британская газета «Daily Mail» назвала шестилетнюю Анастасию Князеву самой красивой девочкой в мире. Впервые юная модель снялась в рекламе в 2,5 года, а широкую известность получила в 2015-м благодаря многочисленным фотосессиям. Большие голубые глаза девочки и ее кукольная внешность покорили миллионы людей – и маленькая Настя Князева стала лицом ведущих модных брендов и частой гостьей на телевидении. Также Настя снялась в нескольких музыкальных клипах и фильмах.

Сегодня модели уже 11 лет – и она мало чем отличается от сверстников.

В этом симпатичном подростке трудно узнать самую красивую девочку в мире. Анастасия Князева популярна в соцсетях – за ее страницей следит более миллиона подписчиков. Девочка часто радует поклонников новыми снимками и видеороликами.