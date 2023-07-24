Эту девочку без имени и фамилии нашли на морозе: она выросла и стала известной на весь СССР

Актриса Нина Русланова была знаменита на весь СССР. Он славилась и потрясающими ролями в театре, и непревзойденными работами в кино. За свою жизнь артистка снялась более чем в 150 картинах, но среди ее персонажей нет ни одного повторяющегося. Каждый раз это была новая история и новый герой со своей судьбой.

Однако лишь случай и чудо повлияли на то, что Советский Союз получил выдающуюся актрису. Нина Русланова могла умереть еще в младенчестве. Она неохотно вспоминала свое детство, и это неудивительно. Ее нашли на морозе в снегу. Это произошло в городе Богодухове на Украине зимой 1945 года. Девочку, которой на вид было около двух месяцев, принесли в детдом. Там ей дали имя, с которым актриса потом и стала знаменитой на всю страну. Но в детстве ничего не предвещало будущего успеха.

Другие дети недолюбливали Нину Русланову и думали, что она дочь немца. Но девочка выстояла, хотя в ее жизни не было ни тепла, ни любви. Зато она обзавелась закаленным и пробивным характером.

Сначала Русланова не думала об актерстве, она получила профессию штукатура, отработала год. Но из-за успеха в самодеятельности решила попробовать себя на другом поприще. И не прогадала. Она с первого раза поступила в несколько театральных вузов, а сразу после выпуска была нарасхват. После обучения она сначала служила в театре, потом ушла в кино. И на сцене, и на экране актриса имела грандиозный успех, подарив зрителю множество запоминающихся героинь.