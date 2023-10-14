Эту детскую загадку не могут решить даже юристы: справитесь ли вы?

Во времена СССР в периодических изданиях часто появлялись разные кроссворды или головоломки. Среди них порой оказывались и логические задачки для детей. Предполагалось, что они способствуют развитию наблюдательности и внимательности.

Некоторые из них были настолько полезными, что их взяли на вооружение для обучения студентов юрфаков. И даже взрослые люди оказались неспособны справиться с детским загадками. Например, эта картинка ставит в тупик большинство пользователей Сети.

На ней изображена ситуация, когда инспектор с трубкой в зубах погнался за мужчиной в шляпе. Он обвинил его в краже перчаток из магазина. В ответ подозреваемый заявил, что это неправда. Он подтвердил, что заходил в торговую точку, но только затем, чтобы пообщаться с продавщицей, которая продала ему эти перчатки три дня назад.

Мужчина даже признался, что с тех пор никак не может забыть прекрасную девушку и постоянно носит новый аксессуар. Однако наблюдательный инспектор не поверил его словам по одной простой причине, которая проиллюстрирована на картинке. Вора выдает элементарная деталь.

Если присмотреться, то можно обратить внимание, что обе перчатки предназначены для одной и той же руки. Преступник впопыхах схватил их с прилавка, даже не обратив на это внимание. Поэтому слова о том, что он носит их уже три дня, выдали его ложь.