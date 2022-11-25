Эту деталь зрители годами не замечали в «Операции "Ы"»: Гайдай все продумал

Леонид Гайдай был известен тем, что досконально продумывал все мелочи сюжета в своих картинах. Поэтому даже те детали, которые зрители годами не замечали, на самом деле имели большое значение для истории. Так случилось и с новеллой «Наваждение» в комедии «Операция „Ы“».

В одной из сцен Шурик забегает в комнату к лежащему на кровати студенту по кличке Дуб. Он замечает у того на голове наушники и пытается выяснить, какую музыку слушает однокурсник. Тот только отмахивается и всеми силами пытается выгнать Шурика из комнаты, на ходу бросая, что слушает Ван Клиберна.

Зрители, в отличие от незадачливого героя, быстро понимают, что Дуб просто тестирует хитрое устройство для сдачи экзамена, а не проводит время за песнями популярных исполнителей. Но, как выяснилось, даже имя Ван Клиберна появилось в картине неспроста. В СССР этого музыканта действительно знали очень многие: он был выдающимся пианистом. По всей видимости, таким способом Гайдай хотел создать определенный образ Дуба — несколько наивного персонажа и вместе с тем продвинутого стиляги.