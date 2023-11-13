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Эту деталь в фильмах Гайдая не замечали годами: присмотритесь к женщинам

13 ноября 2023 14:15
Эту деталь в фильмах Гайдая не замечали годами: присмотритесь к женщинам

Знаменитый режиссер использовал один прием в нескольких картинах.

удачно подобранного костюма он был способен дать зрителю понять, что представляет собой тот или иной персонаж.

Но одну хитрость годами не замечали даже внимательные зрители. Ее проще всего обнаружить в «Бриллиантовой руке» и «Иване Васильевиче». Достаточно присмотреться к женщинам. Точнее, к тому, во что они одеты.

Эту деталь в фильмах Гайдая не замечали годами: присмотритесь к женщинам

Великолепная Анна Сергеевна — в той части фильма, где она не соблазняет Горбункова, — облачается в эффектный белый костюм. В похожем, хотя и более закрытом, щеголяет супруга Шурика Зина в тот момент, когда собирается уйти от мужа.

Белоснежные одеяния примерила и безымянная подруга режиссера Якина. Таким образом, белое у Гайдая носят только отрицательные персонажи, даже если их «плохое» поведение, как у Тимофеевой, лишь временное.

Фото: Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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