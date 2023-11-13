Эту деталь в фильмах Гайдая не замечали годами: присмотритесь к женщинам

удачно подобранного костюма он был способен дать зрителю понять, что представляет собой тот или иной персонаж.

Но одну хитрость годами не замечали даже внимательные зрители. Ее проще всего обнаружить в «Бриллиантовой руке» и «Иване Васильевиче». Достаточно присмотреться к женщинам. Точнее, к тому, во что они одеты.

Великолепная Анна Сергеевна — в той части фильма, где она не соблазняет Горбункова, — облачается в эффектный белый костюм. В похожем, хотя и более закрытом, щеголяет супруга Шурика Зина в тот момент, когда собирается уйти от мужа.

Белоснежные одеяния примерила и безымянная подруга режиссера Якина. Таким образом, белое у Гайдая носят только отрицательные персонажи, даже если их «плохое» поведение, как у Тимофеевой, лишь временное.