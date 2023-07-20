Эту цыганскую свадьбу обсуждают во всем мире: людей шокирует буквально каждая деталь (фото)

Цыганские свадьбы часто становятся предметом обсуждения в Сети. Но это торжество побило все рекорды и стало настоящим мемом. Видеозаписи с бракосочетания Панчо и Мимы набрали огромное количество просмотров. И это неудивительно.

Нашумевшая свадьба прошла в Болгарии. Людей шокировала каждая деталь устроенного цыганами праздника, но особенно интернет-пользователей впечатлил образ невесты.

Мима выбрала синее пышное платье, украшенное воланами, рюшами и стразами. Она сделала себе высокую прическу, украсив ее ободком в тон. И не стеснялась, делая макияж, ведь в ход пошли густые накладные ресницы и красная помада.

Жених также не отказал себе в роскоши и надел сияющий костюм-тройку. Да и гости прибыли на торжество, надев на себя все самое лучшее сразу — именно так принято у цыган.

Интернет-пользователи не устают обсуждать вычурные наряды и гигантские прически прекрасных дам на этой свадьбе. И продолжают поздравлять новобрачных, которые наверняка даже не ожидали, что в день свадьбы статут звездами в Сети.