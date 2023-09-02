Эту цитату Петра I о неверности до сих пор не любят три категории людей: вот о ком речь

Император Петр I славился своим острословием. Одна цитата государя дошла и до наших дней, но понравится она далеко не всем.

Петр Алексеевич обозначил три категории людей, которым не стоит доверять. Вот с кем, по мнению императора, следует быть настороже: «Троим не верь: бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь».

Первая часть отсылает к выражению, которое возникло в народе. Патриархальный уклад общества диктовал свои правила, где женщину было принято принижать. В этом плане Петр I ничем не отличался от простого мужика, который видел в представительницах противоположного пола лишь объект, а не субъект.

Что касается второй части цитаты, то здесь прямая отсылка ко времени, когда жил император. Россия участвовала в нескольких военных конфликтах с османами. Неудивительно, что Петр Алексеевич внес их в черный список. Однако жители Турции до сих пор не любят эту фразу.

Часть «непьющему не верь» отсылает к старинной поговорке, которая гласит, что такой человек либо болен, либо он подлец. Петр I никогда не скрывал любви к горячительным напиткам и с подозрением относился к трезвенникам.