Эту черту характера Телец скрывает ото всех, кроме близких: а вы знали о ней?

В гороскопе за Тельцами закрепилась репутация сильного, упертого, целеустремленного знака. Представители земной стихии по своей натуре действительно похожи на крепких бычков, которые, вопреки трудностям, двигаются вперед и не собираются останавливаться. Однако даже у них есть свои слабости - черты характера, которые Тельцы скрывают от окружающих, потому что считают, что это сделает их уязвимыми. Рассказываем, какое качество уроженцы знака прячут ото всех, кроме самых близких и доверенных людей.

Доверчивость

В это трудно поверить, но качество, которые так тщательно скрывают от глаз посторонних Тельцы - это доверчивость. Представители земного знака, которых все привыкли видеть практичными, собранными и максимально серьезными, в глубине души похожи на наивных малышей, что до сих пор верят в сказку.

В представлении Тельцов все люди - добрые и хорошие, но по каким-то причинам потеряли веру в чудо и превратились в уставших и озлобленных созданий.

Уроженцам земного знака очень хочется “расколдовать” несчастных, помочь им вспомнить, что такое красота, волшебство, доверие друг к другу.

Возможно, на первых порах Телец, подобно Дон Кихоту, будет бороться с несправедливостью и пытаться вернуть окружающим ощущение чуда. Но недаром говорят - “не делай добра, не получишь зла”. Рано или поздно кто-то предает доверие Тельца, чем больно ранит его и заставляет замкнуться в себе.

Несмотря на то, что однажды представитель знака надевает на себя маску холодности и невозмутимости, в сердце его по-прежнему теплится надежда и вера в справедливость.

Телец отчаянно ждет, что однажды его просьбы будут услышаны мирозданием, и люди смогут доверять друг другу безоговорочно.

Разбить розовые очки, которые носит уроженец этого знака, просто. Вдоволь вкусив боли и несправедливости, Телец уже ни за что не позволит себе попасться на чью-то удочку. Он будет действовать крайне осторожно, а открывать свою душу станет только близкому, проверенному временем кругу близких и друзей.

Потому-то к Тельцу не так-то просто втереться в доверие.

Прежде чем впустить человека в тесный круг, уроженец земного знака как следует испытает его прочность. Лишь окончательно убедившись, что новый знакомый не имеет никаких корыстных мотивов, Телец станет с ним по-настоящему откровенным.