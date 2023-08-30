Эту Анну Каренину признали худшей в мире: Боярская на ее фоне красавица и талантище

Роман «Анна Каренина», написанный Львом Толстым еще в конце XIX века, по-прежнему остается одним из самых известных в русской литературе, ведь его читают во всем мире. По этой причине это произведение многократно экранизировали. Однако не все киноверсии можно назвать удачными. Особенно это касается зарубежных адаптаций.

В частности, шквал критики обрушился на актрису Киру Найтли, которая примерила на себя образ Анны Карениной в одноименном фильме Джо Райта, вышедшем в 2012 году. Англичанку обвиняли в крайне неубедительной игре и в несоответствии образу. Исполнительнице главной роли и режиссеру досталось по полной, потому что зрители заявили, что в картине не осталось ничего от оригинальной атмосферы романа Льва Толстого.

Стоит отметить, что не только зарубежным актрисам не всегда удается роль Карениной. Елизавета Боярская тоже играла эту героиню, но ее исполнение критики встретили прохладно и без восторга. Однако по сравнению с игрой Киры Найтли эту Каренину можно было назвать почти гениальной.