Эту актрису в СССР всей душой возненавидели миллионы: причина агрессии удивит любого

Иногда актеры всеми силами добиваются народной славы, даже не подозревая, какие минусы она может им принести. Например, эту звезду СССР после съемок в «Экипаже» начали ненавидеть миллионы жителей страны.

Речь идет об Ирине Акуловой. Ее талант заметили еще в Школе-студии МХАТ, после которой она пополнила штат «Современника». А вот в кино актрисе долго не доставались яркие роли. Всесоюзную известность ей принесла героиня в картине «Экипаж». Вот только у такой славы была обратная сторона.

Акулова получила роль жены пилота Валентина Ненарокова. Алевтина в ее исполнении была настоящей истеричной стервой, мучившей не только мужа, но и единственного ребенка. Создатели ленты добивались от артистки взвинченного и напряженного состояния, поэтому она казалась так убедительна на экране.

После премьеры за Акуловой закрепился образ злобной женщины, самой ужасной из всех возможных жен. К сожалению, он отразился на ее жизни. Зрители больше не верили актрисе в положительных амплуа, да и режиссеры почти не предлагали ей такие роли.

По несчастливому совпадению все три брака звезды тоже оказались неудачными. В начале 1990-х Акулова отказалась от карьеры и переехала в Кинешму, где с тех пор живет в одиночестве, подальше от чужой агрессии.