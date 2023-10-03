Эту актрису в СССР всей душой возненавидели миллионы: причина агрессии удивит любого
Одни съемки изменили всю ее жизнь.
Иногда актеры всеми силами добиваются народной славы, даже не подозревая, какие минусы она может им принести. Например, эту звезду СССР после съемок в «Экипаже» начали ненавидеть миллионы жителей страны.
Речь идет об Ирине Акуловой. Ее талант заметили еще в Школе-студии МХАТ, после которой она пополнила штат «Современника». А вот в кино актрисе долго не доставались яркие роли. Всесоюзную известность ей принесла героиня в картине «Экипаж». Вот только у такой славы была обратная сторона.
Акулова получила роль жены пилота Валентина Ненарокова. Алевтина в ее исполнении была настоящей истеричной стервой, мучившей не только мужа, но и единственного ребенка. Создатели ленты добивались от артистки взвинченного и напряженного состояния, поэтому она казалась так убедительна на экране.
После премьеры за Акуловой закрепился образ злобной женщины, самой ужасной из всех возможных жен. К сожалению, он отразился на ее жизни. Зрители больше не верили актрисе в положительных амплуа, да и режиссеры почти не предлагали ей такие роли.
По несчастливому совпадению все три брака звезды тоже оказались неудачными. В начале 1990-х Акулова отказалась от карьеры и переехала в Кинешму, где с тех пор живет в одиночестве, подальше от чужой агрессии.