Эту актрису в СССР считали бездарной провинциалкой: теперь ее цитаты разбирают на афоризмы

На заре карьеры в ее талант никто не верил.

Далеко не все советские звезды легко обретали народную славу. Иногда популярности им приходилось добиваться всеми силами, постоянно получая отказы в работе.

Сложно поверить, но именно в такой ситуации оказалась на заре карьеры и эта актриса. Сейчас ее имя знают миллионы россиян. Даже те, кто никогда не видел фильмы с ее участием, точно оперируют в речи ее меткими афоризмами, которые уже стали частью нашей культуры.

Речь идет о несравненной Фаине Раневской. Она появилась на свет в зажиточной еврейской семье в Таганроге. Еще в детстве будущая звезда увлеклась театром и после окончания гимназии уехала в Москву. Но предлагать работу настойчивой провинциалке никто не спешил.

На долгое время уделом Раневской стали частные антрепризы. Она скиталась по московским театрам, а режиссеры открыто называли ее бездарностью. Тем не менее артистка не теряла врожденный напор и оптимизм.

Ее талант раскрылся на сцене театра имени Моссовета, где она сыграла все свои самые значительные роли. А благодаря съемкам в кино Раневская стала одной из самых выдающихся актрис XX века.