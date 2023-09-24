Эту актрису считали бездарной и страшной: сейчас нет ни одного человека, который бы ее не знал

В мире кино обольстительная внешность имеет не меньшее значение, чем талант. Но есть удивительные примеры, когда актриса не блистала ни тем, ни другим, но все же добилась славы.

Когда Риз Уизерспун приехала в Лос-Анджелес, то звезд с неба не хватала. Попытки покорить Голливуд одна за другой терпели крах. Блондинка постоянно слышала от киношников, что она слишком маленького роста, недостаточно красивая и к тому же абсолютная бездарность.

Но сегодня в то, что прежде знаменитость считали страшной и неспособной, сложно поверить. Артистка известна на весь мир. Знаменитой ее сделал фильм «Блондинка в законе». Картина вышла больше 20 лет назад, но до сих пор пользуется спросом у зрителей.

Между тем голливудская дива совсем не удивлена своей популярности. Риз уверяет, что если не отказываться от своей цели и не обращать внимания на отказы режиссеров, то звездный час непременно настанет.