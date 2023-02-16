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Эту актрису пытались выжить из кино из-за «несоветской» внешности: она боролась и стала звездой

16 февраля 2023 06:00
Эту актрису пытались выжить из кино из-за «несоветской» внешности: она боролась и стала звездой

Режиссеры не могли обойти стороной такую красавицу.

Когда речь заходит об актрисах, люди сразу представляют женщин с яркой внешностью и роскошным стилем. Но мало кто знает, что для некоторых артисток красота стала настоящим проклятием. Как, например, для обворожительной Любови Полищук.

Ее сравнивали с итальянкой Софи Лорен и восхищались выразительными чертами лица, которые как магнитом притягивали к себе взгляды окружающих. Однако такое сходство с иностранной актрисой было не по нраву некоторым чиновникам того времени. Внешность девушки быстро охарактеризовали как «несоветскую», поэтому красавицу не разрешалось приглашать на съемки.

Эту актрису пытались выжить из кино из-за «несоветской» внешности: она боролась и стала звездой

Но Любовь не сдавалась. Она продолжала ходить на кинопробы и играть на сцене театра, поэтому в итоге режиссеры просто проигнорировали существующий запрет. В ее фильмографии появились такие работы, как «Интердевочка», «Моя морячка» и популярный сериал «Моя прекрасная няня». Благодаря труду и таланту женщина даже удостоилась звания «Народной артистки России».

Фото: Кадр из фильма «Интердевочка», 1989
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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