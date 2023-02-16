Эту актрису пытались выжить из кино из-за «несоветской» внешности: она боролась и стала звездой

Когда речь заходит об актрисах, люди сразу представляют женщин с яркой внешностью и роскошным стилем. Но мало кто знает, что для некоторых артисток красота стала настоящим проклятием. Как, например, для обворожительной Любови Полищук.

Ее сравнивали с итальянкой Софи Лорен и восхищались выразительными чертами лица, которые как магнитом притягивали к себе взгляды окружающих. Однако такое сходство с иностранной актрисой было не по нраву некоторым чиновникам того времени. Внешность девушки быстро охарактеризовали как «несоветскую», поэтому красавицу не разрешалось приглашать на съемки.

Но Любовь не сдавалась. Она продолжала ходить на кинопробы и играть на сцене театра, поэтому в итоге режиссеры просто проигнорировали существующий запрет. В ее фильмографии появились такие работы, как «Интердевочка», «Моя морячка» и популярный сериал «Моя прекрасная няня». Благодаря труду и таланту женщина даже удостоилась звания «Народной артистки России».