Эту актрису признавали самой сексуальной в мире: от взгляда на нее дух перехватывает

Мишель Киган не только звезда ленты «Улица Коронации» и сериала «Без гроша». Еще в 2015 году она обошла Кендалл Дженнер и Марго Робби в борьбе за звание самой сексуальной женщины мира по версии мужского журнала FHM.

Избранник британской красотки — телеобозреватель Марк Райт — тут же похвастался, что обладательница почетного титула скоро станет его женой. Влюбленные действительно поженились. В мае прошлого года Киган поздравила супруга с годовщиной свадьбы, поделившись с шестимиллионной аудиторией фотографией с торжества. Поклонники сравнивают пару с Элвисом и Присциллой Пресли.

Титул не мешает девушке активно сниматьcя в сериалах (в феврале она сообщила, что начинает работу в триллере для Netflix) и пробовать себя в дизайне одежды. Недавно она выпустила новую коллекцию. Обладательница идеального тела не соблюдает никаких диет. По собственным признаниям, ей проще заниматься спортом, чем ограничивать себя в любимой еде.