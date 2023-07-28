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Эту актрису обожали миллионы, а Джигурда принудил ее к интиму: речь о красавице номер один

28 июля 2023 19:45
Эту актрису обожали миллионы, а Джигурда принудил ее к интиму: речь о красавице номер один

Девушка сама была удивлена, что согласилась.

Актриса Алена Хмельницкая и сегодня остается популярной и востребованной актрисой, а в начале 90-х она была одной из первых красавиц российского кинематографа. В это время она согласилась сыграть в картине «Супермен поневоле, или Эротический мутант».

Сама актриса заявляет, что тогда снимали много низкобюджетных лент и во время съемок она допускала, что фильм вообще не увидит свет. В изначальном сценарии картина была намного приличнее, чем получилось в итоге. Когда место режиссера занял Никита Джигурда, он заявил, что хочет добавить постельные сцены.

Хмельницкая не согласилась сниматься обнаженной, поэтому ее заменили дублершей — моделью из журнала для взрослых. Алена отработала только одну смену, в которой нужно было сыграть крупные планы лицом, хотя до сих пор не понимает, как на это согласилась. Что получилось в итоге, Хмельницкая так и не увидела.

«Не смотрела, и нет желания», — заявлила актриса в в интервью «RTVI Развлечения».

Эту актрису обожали миллионы, а Джигурда принудил ее к интиму: речь о красавице номер один
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Супермен поневоле, или Эротический мутант» 1993
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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