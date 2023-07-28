Эту актрису обожали миллионы, а Джигурда принудил ее к интиму: речь о красавице номер один

Актриса Алена Хмельницкая и сегодня остается популярной и востребованной актрисой, а в начале 90-х она была одной из первых красавиц российского кинематографа. В это время она согласилась сыграть в картине «Супермен поневоле, или Эротический мутант».

Сама актриса заявляет, что тогда снимали много низкобюджетных лент и во время съемок она допускала, что фильм вообще не увидит свет. В изначальном сценарии картина была намного приличнее, чем получилось в итоге. Когда место режиссера занял Никита Джигурда, он заявил, что хочет добавить постельные сцены.

Хмельницкая не согласилась сниматься обнаженной, поэтому ее заменили дублершей — моделью из журнала для взрослых. Алена отработала только одну смену, в которой нужно было сыграть крупные планы лицом, хотя до сих пор не понимает, как на это согласилась. Что получилось в итоге, Хмельницкая так и не увидела.