Эту актрису называют второй Раневской: взгляните, какой она была в юности (фото)

Сравнений с легендарной Фаиной Раневской заслужила не каждая актриса. Для этого нужно обладать яркой харизмой, искрометным чувством юмора и комедийным талантом. Поклонники Татьяны Орловой уверены, что она обладает всеми этими качествами.

Актриса долго ждала своего звездного часа. Орловой годами не везло ни в театре, ни в кино — ей доверяли лишь эпизодические и второстепенные роли. Переломный момент настал в 2014 году, когда Татьяна Александровна сыграла в пьесе «Бердичев». Актрисе, наконец, досталась первая в жизни главная роль.

Медленно, но верно шла в гору и ее кинокарьера. Орлова снялась в ситкоме «Моя прекрасная няня», где сыграла колоритную преподавательницу физкультуры. Затем ей досталась роль секретарши Тамары Кожемятько в сериале «Папины дочки». Сегодня 66-летняя Татьяна Орлова продолжает блистать в кино и театре. Но не все фанаты знают, как она выглядела в юности.

Сниматься в фильмах актриса начала еще в конце 80-х. Она появилась в ленте «Женская тюряга», где сыграла Таню Белову. В этой ленте молодая Орлова, обладающая крупными чертами лица, походила на дерзкого мальчика. С годами ее внешность стала еще более брутальной, но специфический образ актрисы сделал ее уникальной. Как и Раневская, Орлова не замужем и не имеет детей.