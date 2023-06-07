Эту актрису лишили главных ролей в фильмах «Офицеры» и «Летят журавли»: обомлеете, узнав, о ком речь

Ее считали не только феноменально красивой, но и самой загадочной звездой советского кинематографа. Елена Добронравова сводила с ума мужчин как в жизни, так и на экране, но в результате ей это больше вредило, чем помогало в карьере. Да и в личной жизни тоже. К тому же ни одна актриса не могла похвастаться таким флером таинственности, как она.

Например, Елене приписывали сотрудничество с Комитетом госбезопасности СССР. Якобы есть сведения, что она была в команде тех самых «ласточек», которые занимались вербовкой иностранных чиновников, политиков и т.д. Слухи подогревал разразившийся примерно в то же время скандал с атташе из Франции, которого завербовали советские красавицы, работавшие на Комитет. В те времена КГБ активно использовал красивых девушек, в том числе и актрис. Но доказать прямую связь Добронравовой с госбезопасностью пока не удалось.

Странных фактов хватало и в ее актерской карьере. Она должна была сыграть много главных ролей, но в последний момент все срывалось. К примеру, официальной причиной, по которой Елене не досталась роль в картине «Летят журавли», был ее возраст. Мол, старовата. Какой была настоящая причина, точно неизвестно. А роль в «Офицерах» она не получила якобы из-за своего склочного характера. Вроде как она посмела спорить с режиссером о своем видении исполнения роли главной героини. На деле же причина могла быть совсем иной, как и в остальных случаях: Добронравову просто «подсиживали» и завидовали ей.