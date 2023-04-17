Эту 150-килограммовую модель обожают сотни тысяч человек: вас она тоже впечатлит (фото)

Фанаты со всего мира осыпают ее комплиментами.

Алекс Аспазия с детства не могла похвастаться стройной фигурой, однако всегда мечтала стать моделью. Несмотря на трудности, она все же попала на подиумы сначала своего родного штата Невада, а после — покорила всю Америку и мир.

Во время одного из показов Алекс удалось впечатлить модельных агентов, которые сразу же предложили ей работу. С того времени она активно покоряет подиумы и модные бренды и даже не собирается садиться на диету.

Как признается знаменитость, она полностью довольна своим телом. Алекс считает себя привлекательной и активно защищает права девушек, которые сталкиваются с дискриминацией из-за своего веса или внешности.

Поклонники же полностью согласны с моделью. В социальных сетях Аспазии можно увидеть сотни комментариев, в которых фанаты осыпают ее комплиментами. По их мнению, девушку можно назвать олицетворением красоты, а ее вес лишь подчеркивает индивидуальность.