Эту 150-килограммовую модель обожают сотни тысяч человек: вас она тоже впечатлит (фото)
Фанаты со всего мира осыпают ее комплиментами.
Алекс Аспазия с детства не могла похвастаться стройной фигурой, однако всегда мечтала стать моделью. Несмотря на трудности, она все же попала на подиумы сначала своего родного штата Невада, а после — покорила всю Америку и мир.
Во время одного из показов Алекс удалось впечатлить модельных агентов, которые сразу же предложили ей работу. С того времени она активно покоряет подиумы и модные бренды и даже не собирается садиться на диету.
Как признается знаменитость, она полностью довольна своим телом. Алекс считает себя привлекательной и активно защищает права девушек, которые сталкиваются с дискриминацией из-за своего веса или внешности.
Поклонники же полностью согласны с моделью. В социальных сетях Аспазии можно увидеть сотни комментариев, в которых фанаты осыпают ее комплиментами. По их мнению, девушку можно назвать олицетворением красоты, а ее вес лишь подчеркивает индивидуальность.
«Ты богиня», «Обожаю тебя», «Не слушай никого, ты красавица», — считают пользователи Сети со всего мира.