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Этой женщине Балуев поклонялся, а она бросила его и сбежала в Польшу: понравится единицам

2 июля 2023 08:00
Этой женщине Балуев поклонялся, а она бросила его и сбежала в Польшу: понравится единицам

Далеко не красавица.

Александр Балуев часто играл на экране роли героев-любовников, однако в реальности личная жизнь звезды не всегда складывалась удачно. Балуев был женат всего один раз, и после сложного развода так и не решился на второй брак.

В 32 года актер встретил свою любовь — не модель и не певицу, а простую журналистку Марию Урбановскую. Избранница была старше героя на 8 лет, но влюбленных разница в возрасте не остановила. В 2003 году у пары родилась дочь Мария-Анна.

Однако любовная лодка разбилась.

Урбановская ревновала мужа и завидовала его звездному успеху — артист не стал оставлять карьеру ради жены. Постепенно супруги отдалились. В итоге журналистка подала на развод и уехала в родную Польшу вместе с дочерью, рассказывал Александр Балуев программе «Судьба человека».

Этой женщине Балуев поклонялся, а она бросила его и сбежала в Польшу: понравится единицам
Фото: кадр из программы "Судьба человека (2018), globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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