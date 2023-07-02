Этой женщине Балуев поклонялся, а она бросила его и сбежала в Польшу: понравится единицам

Александр Балуев часто играл на экране роли героев-любовников, однако в реальности личная жизнь звезды не всегда складывалась удачно. Балуев был женат всего один раз, и после сложного развода так и не решился на второй брак.

В 32 года актер встретил свою любовь — не модель и не певицу, а простую журналистку Марию Урбановскую. Избранница была старше героя на 8 лет, но влюбленных разница в возрасте не остановила. В 2003 году у пары родилась дочь Мария-Анна.

Однако любовная лодка разбилась.

Урбановская ревновала мужа и завидовала его звездному успеху — артист не стал оставлять карьеру ради жены. Постепенно супруги отдалились. В итоге журналистка подала на развод и уехала в родную Польшу вместе с дочерью, рассказывал Александр Балуев программе «Судьба человека».