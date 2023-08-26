Этой яркой сцены могло не быть в «Служебном романе», если бы не Мягков: гениальная импровизация

Когда Эльдар Рязанов приступал к съемкам «Служебного романа» он точно знал, кто должен сыграть главные роли. С Андреем Мягковым и Лией Ахеджаковой постановщик познакомился еще во время работы над «Иронией судьбы». В этот же фильм проходила пробы Алиса Фрейндлих.

Рязанов по достоинству оценил талант советских звезд и собрал их вместе в своем новом проекте. На площадке царила максимально творческая атмосфера: исполнители центральных ролей не боялись принципиального режиссера и вовсю импровизировали в кадре.

Именно благодаря этим вольностям и появилась гениальная комическая сцена в «Служебном романе». Речь идет об эпизоде, в котором Людмила Прокофьевна и Новосельцев громко скандалили в кабинете. В какой-то момент Мягков выбегал в приемную, пытаясь укрыться от ударов партнерши.

Актер не нашли нашел ничего лучше, как поднять на руки Ахеджакову, которая играла в картине секретаршу Верочку. Хрупкой актрисой он начал прикрываться от разгневанной Фрейндлих. От неожиданности артистка визжала по-настоящему. Сцена получилась яркой и запоминающейся.