Этой толстушке завидуют все: гляньте, за какого красавчика-качка она вышла замуж (фото)

Жизнь Алисии Маккарвелл превратилась в ад после того, как она опубликовала в Сети видео со своим мужем Скоттом. В начале ролика супруги позируют перед камерой, завернувшись в банные полотенца, а затем предстают перед интернет-пользователями в обычной одежде. Такая незатейливая публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Хейтеры набросились на Алисию, заявив, что муж не может питать к ней искренних чувств, поскольку он красавчик-качок, а она толстушка. Одни предположили, что влюбленные поженились, когда Маккарвелл была стройняшкой, другие выдвинули теорию о том, что Скотт живет с супругой только потому, что она богата.

Между тем оказалось, что возлюбленные вместе уже более 15 лет: они начали свои отношения, когда еще учились в школе. Маккарвелл не скрывает, что долгое время страдала от низкой самооценки и так же, как и злопыхатели, думала, что Скотт не может любить ее в таком весе.

Ситуацию усугубляло и то, что статный брюнет регулярно получал сообщения от других женщин, готовых пасть в его объятия. Однако Скотт не поддался на провокации, тем самым доказав Алисии свою любовь.