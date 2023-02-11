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Этой толстушке завидуют все: гляньте, за какого красавчика-качка она вышла замуж (фото)

11 февраля 2023 18:30
Этой толстушке завидуют все: гляньте, за какого красавчика-качка она вышла замуж (фото)

Паре пришлось отбиваться от хейтеров.

Жизнь Алисии Маккарвелл превратилась в ад после того, как она опубликовала в Сети видео со своим мужем Скоттом. В начале ролика супруги позируют перед камерой, завернувшись в банные полотенца, а затем предстают перед интернет-пользователями в обычной одежде. Такая незатейливая публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Хейтеры набросились на Алисию, заявив, что муж не может питать к ней искренних чувств, поскольку он красавчик-качок, а она толстушка. Одни предположили, что влюбленные поженились, когда Маккарвелл была стройняшкой, другие выдвинули теорию о том, что Скотт живет с супругой только потому, что она богата.

Этой толстушке завидуют все: гляньте, за какого красавчика-качка она вышла замуж (фото)

Между тем оказалось, что возлюбленные вместе уже более 15 лет: они начали свои отношения, когда еще учились в школе. Маккарвелл не скрывает, что долгое время страдала от низкой самооценки и так же, как и злопыхатели, думала, что Скотт не может любить ее в таком весе.

Ситуацию усугубляло и то, что статный брюнет регулярно получал сообщения от других женщин, готовых пасть в его объятия. Однако Скотт не поддался на провокации, тем самым доказав Алисии свою любовь.

Фото: Соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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