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Этой старушке всего 39 лет: британцы в шоке от младшей сестры Кейт Миддлтон (фото)

8 февраля 2023 20:00
Этой старушке всего 39 лет: британцы в шоке от младшей сестры Кейт Миддлтон (фото)

Выглядит как ее мать.

Красавица Кейт Миддлтон давно считается одной из главных икон стиля. Но не для всех супруга Уильяма является примером для подражания. Так, ее младшая сестра Пиппа не следует заветам и стильным лайфхакам Кейт, иначе она бы выглядела намного лучше, чем сейчас.

Филиппе Миддлтон всего 39 лет, но на фоне старшей сестры она выглядит как ее мать. Все из-за нелепых ошибок в гардеробе и нежелания ухаживать за своей внешностью. Пиппу явно старят розовые и зеленые оттенки одежды, подчеркивая несовершенства ее кожи. Но при выборе гардероба она почему-то игнорирует этот момент.

Этой старушке всего 39 лет: британцы в шоке от младшей сестры Кейт Миддлтон (фото)

Кроме того, сестра Кейт пренебрегает укладками. Часто она появляется на публике с растрепанными волосами, как будто только что встала из постели. Также Пиппа не посещает косметолога и не избавляется от пигментных пятен, которые добавляют ей возраста.

На некоторых снимках она выглядит как ровесница своей матери Кэрол Миддлтон, которой 68 лет. Странно, что при доходах и положении Пиппы она пренебрегает простейшими бьюти-правилами. Этого не понимает и британская публика, которая прозвала сестру красавицы Кейт «старушкой».

Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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