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Этой советской актрисе поклоняются на Западе: считают талантливее легенд Голливуда

13 ноября 2023 12:00
Этой советской актрисе поклоняются на Западе: считают талантливее легенд Голливуда

Вы точно видели хотя бы один фильм с ее участием.

Иностранцам не всегда нравится советское кино. Многое в фильмах им непонятно, многое чуждо. Но талант актеров из СССР способен очаровать любого.

Одну из самых известных артисток прошлого американцы ставят выше голливудских звезд. Покорила жителей США Людмила Гурченко в картине «Вокзал для двоих».

Ее называют фантастической актрисой, которую очень любит камера. Превозносят не только безупречные внешние данные, но и талант, отмечая, что не все знаменитости первой величины справились бы с ролями, которые доставались Людмиле Марковне.

«Мерил Стрип, которую я очень люблю и ценю, не смогла бы сыграть роль Веры», — делится пользователь deng43 в своем блоге.

Фото: Фотобанк - Legion-Media, unsplash
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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