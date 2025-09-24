Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной

Всем было смешно, до одной новости по ТВ.

Ситком «Друзья» всегда умел балансировать на грани легкости и иронии, но однажды сценаристам пришлось вычеркнуть целую сюжетную линию — и не потому, что она была неудачной. Причина куда серьезнее: на дворе был сентябрь 2001-го.

Неудачная пророческая шутка

Сценаристы придумали эпизод, где Моника и Чендлер отправляются в медовый месяц. В аэропорту Моника доказывает, что её никогда не задерживают у рамки, а Чендлер, заметив табличку «Шутки о взрывчатых веществах запрещены», не удерживается и бросает реплику:

«Не волнуйтесь, мэм, я очень серьёзно отношусь к своим бомбам».

Героя тут же уводят на допрос, а сцена строится на фирменной иронии Чендлера, который путается в объяснениях и только усугубляет ситуацию.

Момент, когда серию полностью вырезали

Но утром 11 сентября в Нью-Йорке рухнули башни-близнецы. Атмосфера изменилась мгновенно. Любые шутки об аэропортах, взрывах и угонах перестали быть просто неловкими — они стали невозможными и запрещенными. Такую провокацию сериалу бы не простили.

Продюсеры приняли решение вырезать готовую часть и переписали серию с нуля, хотя изначально группа очень гордилась этой серией и шутками в ней. В итоге в эфир пошла совершенно иная версия, где Моника и Чендлер не попадают к федеральным агентам, а всего лишь соперничают с другой парой за блага от авиакомпании.

Удалённые сцены долго лежали на полке, пока в 2007 году не всплыли на YouTube. Зрители разделились: одни называли этот сюжет куда смешнее того, что вышло в эфир, другие понимали, почему после трагедии 11 сентября его было невозможно показать.

К слову, в сериале «Сопрано» после трагедии 11 сентября вырезали башни-близнецы, мелькавшие в заставке. Также под запрет попала серия 9 сезона «Симпсонов»: «Гомер Симпсон против Нью-Йорка».

«Друзья» не стали сериалом о катастрофе, но именно в этом и был замысел авторов: на тридцать минут подарить зрителям возможность забыть о страшных событиях, не будоража раны людей.