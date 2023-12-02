Этой популярной певицы ни на одном «голубом огоньке» не будет: сложно поверить, но факт

Одна из самых известных певиц в России Любовь Успенская приняла решение не участвовать в новогодних телешоу. В то время как ее коллеги жалуются на отсутствие концертов и заработков, королева шансона приняла неоднозначное решение.

Певица отметила, что у нее нет желания принимать участие в массовых мероприятиях. И это не связано с боязнью заразиться коронавирусом. Вокалистка подчеркнула, что ее решение также не является демаршем или бойкотом.

Все дело в том, что большие проекты отнимают массу времени. Артистка не хочет тратить целый день на съемки и концерты. Впрочем, это понятно, ведь она занята своей собственной работой и проектами, которые ей интересны.

Несколько недель назад певец Валерий Меладзе также предложил бойкотировать съемки в «голубых огоньках» в знак солидарности с оставшимися без заработков коллегами. Однако он позже пояснил, что не предлагал устраивать акцию всерьез, а просто хотел привлечь внимание общества к проблеме.