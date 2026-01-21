Этой необычной закуской хрустят в американских кинотеатрах: для россиян такое - дикость

Не только вкусно, но и полезно.

Люди делятся на два типа. Одни не представляют себе поход в кинотеатр без попкорна и прочих снеков. Других раздражает, когда зрители в зале хрустят лакомствами и шелестят упаковками весь сеанс, мешая другим смотреть фильм.

Есть или не есть в кино – это решение каждого, как, впрочем, и выбор закуски. Обычно в кинотеатрах продают попкорн, шоколадки, конфеты, чипсы, сухарики, сладкое драже, минералку, газировку. Однако американские зрители привыкли к несколько другому набору снеку.

Среди всех яств жители США выбирают… соленые огурцы. Огурчики продаются в индивидуальных упаковках и стоят совсем недешево – в районе трех долларов. Закуску можно найти в кинотеатрах Колорадо, Техаса, Пенсильвании, Калифорнии и других штатов.

Некоторые американцы считают, что соленье идеально сочетается с попкорном, и даже макают огурцы в ведро с раздувшимися зернами кукурузы. Иностранных туристов такая странная картина приводит в шок.

Но соленые огурцы – далеко не самая диковинная закуска в кинотеатре. Так, в Южной Корее можно пожевать сушеных каракатиц, в Норвегии насладиться сушеной олениной, в Японии наесться жареных сардин, а в Греции закусить мини-шашлыками.

