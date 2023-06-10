Этой «милашке» не позавидуешь: взглянув на фото, поймете почему

Валерию Кожемяко природа наградила большими карими глазами, пухлыми щечками и нежной улыбкой. С такими милыми чертами лица девушка могла бы завоевать множество мужских сердец. Однако у красавицы есть одна незавидная особенность. Ее рост не менялся с 13 лет и сегодня составляет всего лишь 109 сантиметров.

Долгое время Россиянка боялась остаться в одиночестве, но на ее пути встретился Дмитрий. Он был настроен решительно и даже оплатил возлюбленной билеты, чтобы она к нему приехала. А несколько лет спустя пара сыграла свадьбу. В браке родилась Евангелина, после чего Валерию признали самой маленькой мамой страны.

И все же жизнь милой красавицы никогда не была похожа на сказку. Она часто испытывает боли в ногах, а врачи на это лишь разводят руками. Специалисты считают, что у девушки последняя стадия разрушения костей, с которой сегодня ничего нельзя сделать. Поэтому самой маленькой матери России приходится лишь надеяться на лучшее.